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  • 27.12.2019
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'' muhteşem şovuyla hayran bıraktı

Ünlü mücevher markası House of DIV, önceki akşam Dolmabahçe'de özel bir davet verdi. '' , muhteşem şovuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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