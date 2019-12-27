Ünlü mücevher markası House of DIV, önceki akşam Dolmabahçe'de özel bir davet verdi.
'Kemanın Kraliçesi' Giselle Tavilson, muhteşem şovuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Ünlü mücevher markası House of DIV, önceki akşam Dolmabahçe'de özel bir davet verdi.
'Kemanın Kraliçesi' Giselle Tavilson, muhteşem şovuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
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