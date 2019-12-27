Oyuncu çift Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'ya hayranlarından anlamlı bir jest geldi. İkilinin fanları, Tohum Otizm Vakfı'nın Manisa'da açtığı iki özel sınıfın masraflarını üstlendi. Çiftin hayranları hem ikiliyi hem de minikleri sevindirdi.
Oyuncu çift Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'ya hayranlarından anlamlı bir jest geldi. İkilinin fanları, Tohum Otizm Vakfı'nın Manisa'da açtığı iki özel sınıfın masraflarını üstlendi. Çiftin hayranları hem ikiliyi hem de minikleri sevindirdi.
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