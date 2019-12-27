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  • 27.12.2019
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ve 'e hayranlarından anlamlı jest

Oyuncu çift ile eşi 'ya hayranlarından anlamlı bir jest geldi. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun sevenleri, çift adına Tohum Otizm Vakfı’nın Manisa’da açtığı iki sınıfın masraflarını üstlendi.

Anlamlı jest

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'ya hayranlarından anlamlı bir jest geldi. İkilinin fanları, Tohum Otizm Vakfı'nın Manisa'da açtığı iki özel sınıfın masraflarını üstlendi. Çiftin hayranları hem ikiliyi hem de minikleri sevindirdi.

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