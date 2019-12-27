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  • 27.12.2019
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İlker yurt dışı yolcusu

Ünlü oyuncu , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan 54 yaşındaki oyuncu, 2020'yi kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Annabel ile Dubai'de karşılayacağını söyledi.

İlker yurt dışı yolcusu
Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan 54 yaşındaki oyuncu, 2020'yi kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Annabel ile Dubai'de karşılayacağını söyledi.

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