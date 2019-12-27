İlker yurt dışı yolcusu

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan 54 yaşındaki oyuncu, 2020'yi kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Annabel ile Dubai'de karşılayacağını söyledi.
Ünlü oyuncu İlkerİnanoğlu, öncekigün Zorlu AVM'deydi.Sevdikleri için yılbaşıalışverişine çıkan 54 yaşındakioyuncu, 2020'yi kendisinden30 yaş küçük sevgilisiAnnabel ile Dubai'dekarşılayacağını söyledi.
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