Hande Acar'dan yılbaşında geleneksel kutlama

Hande Acar, önceki gün dostlarıyla Zorlu AVM'de buluştu. Yılbaşı planı sorulan Hande Hanım, "31 Aralık akşamı eşim, çocuklarım ve dostlarımızla evde tombala oynayacağız" yanıtını verdi.
Hande Acar, önceki gün dostlarıyla Zorlu AVM'de buluştu. Yılbaşı planı sorulan Hande Hanım, "31 Aralık akşamı eşim, çocuklarım ve dostlarımızla evde tombala oynayacağız" yanıtını verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.