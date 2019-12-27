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  • 27.12.2019
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Hande Acar'dan yılbaşında geleneksel kutlama

Hande Acar, önceki gün dostlarıyla Zorlu AVM'de buluştu. Yılbaşı planı sorulan Hande Hanım, "31 Aralık akşamı eşim, çocuklarım ve dostlarımızla evde tombala oynayacağız" yanıtını verdi.

Geleneksel kutlama

Hande Acar, önceki gün dostlarıyla Zorlu AVM'de buluştu. Yılbaşı planı sorulan Hande Hanım, "31 Aralık akşamı eşim, çocuklarım ve dostlarımızla evde tombala oynayacağız" yanıtını verdi.

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