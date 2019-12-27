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  • 27.12.2019
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şıklığını spor salonuna da taşıdı

Sosyetik güzel , şıklığını spor salonuna da taşıdı. Önceki gün antrenman sonrası özel hocasına poz veren Çapa, 9 bin 500 liralık Fendi marka çantasıyla da sosyal medyada havasını attı.

Sportif şıklık

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, şıklığını spor salonuna da taşıdı.

Önceki gün antrenman sonrası özel hocasına poz veren Çapa, 9 bin 500 liralık Fendi marka çantasıyla da sosyal medyada havasını attı.

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