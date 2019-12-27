Sosyetik güzel Ceylan Çapa, şıklığını spor salonuna da taşıdı.
Önceki gün antrenman sonrası özel hocasına poz veren Çapa, 9 bin 500 liralık Fendi marka çantasıyla da sosyal medyada havasını attı.
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, şıklığını spor salonuna da taşıdı.
Önceki gün antrenman sonrası özel hocasına poz veren Çapa, 9 bin 500 liralık Fendi marka çantasıyla da sosyal medyada havasını attı.
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