Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ile Fox TV arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının formatının kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz'den çalıntı olduğunu açıklayıp harekete geçti...



Ilıcalı, haklı davasının peşini bırakmaya niyetli değil...

FOX TV'yi format hırsızlığıyla suçlayan Acun Ilıcalı, skandallar kanalı ve Dual Yapım Şirketi'ne dava açtı. Sevilen televizyoncu, "Zuhal Topal'la Sofrada" programının durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.



Ilıcalı, Fox TV'den sonra Topal'ın eşi Korhan Saygıner'le kurduğu yapım şirketine de dava açtı.

Mahkeme, iki program arasındaki benzerliğin tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bu arada geçtiğimiz haftalarda iki programın aynı olduğunu bilirkişi raporuyla ispatlayan Acun Ilıcalı, Fox TV'ye şöyle isyan etmişti: "Formatı dünyanın en büyük şirketlerinden ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım."

Ali OKTAY