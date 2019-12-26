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  • 26.12.2019
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''ın yıldızı zorlu çekimler için konuştu: Hakkını vermeye çalışıyoruz

atv'deki '' dizisinin yıldızı , önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, zorlu çekimler için "Hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

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