atv'deki 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, zorlu çekimler için "Hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.
Aydın HAMZA
atv'deki 'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Maslak'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, zorlu çekimler için "Hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.
Aydın HAMZA
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