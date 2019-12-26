Hayvansever Zeynep Sever Demirel, önceki gün köpeğiyle gezintideydi. Sever, aracında köpeğiyle yaptığı selfie'yi Instagram'da paylaştı. Köpeğin asık suratı ise "Zoraki gezinti" dedirtti.
Hayvansever Zeynep Sever Demirel, önceki gün köpeğiyle gezintideydi. Sever, aracında köpeğiyle yaptığı selfie'yi Instagram'da paylaştı. Köpeğin asık suratı ise "Zoraki gezinti" dedirtti.
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