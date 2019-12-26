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  • 26.12.2019
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Doğal güzel Burcu! İşte Esmersoy'un makyajsız hali...

İş dışında makyaj yapmayan , önceki gün de kural bozmadı. İstinyePark'ta objektife yansıyan sunucu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğal güzel

İş dışında makyaj yapmayan , önceki gün de kural bozmadı.

İstinyePark'ta objektife yansıyan sunucu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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