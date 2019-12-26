Doğal güzel Burcu! İşte Esmersoy'un makyajsız hali...

İş dışında makyaj yapmayan Burcu Esmersoy, önceki gün de kural bozmadı.
İstinyePark'ta objektife yansıyan sunucu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
İş dışında makyaj yapmayan Burcu Esmersoy, önceki gün de kural bozmadı.
İstinyePark'ta objektife yansıyan sunucu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
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