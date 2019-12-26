Ünlü televizyoncu Cem Aydın'la 6 yıllık evliliğini 4 Aralık'ta bitiren Derin Mermerci, yeni aşkı Murat Aslan'la önceki gün Tayland'a uçtu.

EGZOTİK KAÇIŞ

İkizlerinin babası Cem Aydın'la 6 yıllık evliliğini bu ayın başında bitiren Derin Mermerci, vakit kaybetmeden Murat Aslan'la yeni bir aşka yelken açtı. Evliliğinin yasak aşk yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Mermerci, Aslan'la önceki gün Tayland'a uçtu.

Mermerci, Aslan'la Phuket'te konakladığı lüks villanın okyanus manzarasını kalp ekleyip paylaştı.

KALPTEN PAYLAŞIM

Ünlü işadamıyla birlikte görüntü vermemek için İstanbul'dan yaklaşık 13 bin kilometre uzağa giden sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımlarıyla kendini ele verdi. Derin Mermerci, Murat Aslan'la Phuket kaçamağını egzotik ada manzarasına eklediği kalp emojisiyle duyurdu.



Aşkı Aslan'la Phuket'te yeni yıl tatiline çıkan Mermerci, dün okyanusta keyif yaparken böyle poz verdi.

LÜKS TUTKUNU ÇİFT

Adadaki Amanpuri Oteli'nin geceliği 13 bin 500 dolarlık (yaklaşık 80 bin lira) villasında konaklayan Mermerci ile Aslan, gözlerden uzak aşk tazeledi. Egzotik adada kış ortasında yazı yaşayan çiçeği burnunda aşıklar, yeni yıla da romantik bir 'merhaba' dedi.



Aslan'la önceki akşam yemek yiyen sosyetik güzel, boynunu adaya özgü çiçeklerle süslemişti.



Aydın, dostça ayrıldığı Mermerci ile geçen hafta İstanbul'da buluşmuştu.