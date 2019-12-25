Yılbaşında Etiler Scarlet'te sahneye çıkacak olan Selen Görgüzel Alkan, önceki gün objektif karşısındaydı.
Alkan, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine çam ağacı kostümüyle poz verdi.
Yılbaşında Etiler Scarlet'te sahneye çıkacak olan Selen Görgüzel Alkan, önceki gün objektif karşısındaydı.
Alkan, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine çam ağacı kostümüyle poz verdi.
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