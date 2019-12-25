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  • 25.12.2019
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çam ağacı kostümüyle poz verdi

Yılbaşında Etiler Scarlet'te sahneye çıkacak olan , önceki gün objektif karşısındaydı. Alkan, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine çam ağacı kostümüyle poz verdi.

Yılbaşı ağacı oldu

Yılbaşında Etiler Scarlet'te sahneye çıkacak olan , önceki gün objektif karşısındaydı.

Alkan, ünlü marka danışmanı ve fotoğrafçı Selim Akar'ın objektifine çam ağacı kostümüyle poz verdi.

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