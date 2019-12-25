Işın Karaca, 2016'da evlendiği Tuğrul Odabaş ile 6 Kasım 2019'da ani bir kararla boşandı. 46 yaşındaki şarkıcı, dün ise '2. Sayfa' programında Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

Kendisinden 19 yaş küçük Yapıcıoğlu ile aşkının boşandıktan 1 ay sonra başladığını söyleyen Karaca, ekledi: "Kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu deyip başlamasa mıydım?"

Aşkından 19 yaş büyük olan Karaca, "Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey yok" dedi.