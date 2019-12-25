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'dan bomba itiraf! ile yeni bir aşka yelken açtı...

, 2016'da evlendiği ile 6 Kasım 2019'da ani bir kararla boşandı. 46 yaşındaki şarkıcı, dün ise '2. Sayfa' programında ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

'Can'lı itiraf!

, 2016'da evlendiği ile 6 Kasım 2019'da ani bir kararla boşandı. 46 yaşındaki şarkıcı, dün ise '2. Sayfa' programında ile yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

Kendisinden 19 yaş küçük Yapıcıoğlu ile aşkının boşandıktan 1 ay sonra başladığını söyleyen Karaca, ekledi: "Kusura bakma, boşanma ile çok yakın oldu deyip başlamasa mıydım?"

Aşkından 19 yaş büyük olan Karaca, "Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey yok" dedi.

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