Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na taş! Çilingiroğlu, "Çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" çıkışı yapmıştı. Avşar Kızı, şu sözlerle eski eşini iğneledi: "Kadın ihtiyacı yoksa istemez. Erkekler ince düşünemez."

YILBAŞINDA AİLESİYLE

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'ye gitti. Genç kız, yılbaşını annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile ailece kutlayacağını söyledi.