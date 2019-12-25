Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na taş! Çilingiroğlu, "Çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" çıkışı yapmıştı. Avşar Kızı, şu sözlerle eski eşini iğneledi: "Kadın ihtiyacı yoksa istemez. Erkekler ince düşünemez."
YILBAŞINDA AİLESİYLE
Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'ye gitti. Genç kız, yılbaşını annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile ailece kutlayacağını söyledi.
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