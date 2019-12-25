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  • 25.12.2019
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eski eşi 'nun nafaka çıkışına yanıt verdi

, ‘Çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?’ sözleriyle karşı cinsi kızdırdı. ise eski eşinin nafaka çıkışına ‘Erkekler, ince düşünemez’ karşılığı verdi.

'Kaya'yı fırlattı!

'dan 'na taş! Çilingiroğlu, "Çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" çıkışı yapmıştı. Avşar Kızı, şu sözlerle eski eşini iğneledi: "Kadın ihtiyacı yoksa istemez. Erkekler ince düşünemez."

YILBAŞINDA AİLESİYLE
Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu AVM'ye gitti. Genç kız, yılbaşını annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile ailece kutlayacağını söyledi.

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