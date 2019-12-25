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Güzel oyuncu sosyal medyaya damga vurdu! O Ses Türkiye...

Güzel oyuncu , dün sosyal medyaya damga vurdu. 'O Ses Türkiye' yılbaşı programına katılan oyuncu, kuliste hazırlanırken verdiği bu pozla 2020'e havalı bir "merhaba" dedi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dün sosyal medyaya damga vurdu. 'O Ses Türkiye' yılbaşı programına katılan oyuncu, kuliste hazırlanırken verdiği bu pozla 2020'e havalı bir "merhaba" dedi.

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