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Boğazın yeni incisi Zerdeli

önceki gece muhteşem bir açılışa imza attı. Boğaz'ın tam altında 'in terasında Zerdeli adlı mekan kapılarını eğlence severlere açtı. Mekanın işletmecisi , "İstanbul'da botanik bahçesini andıran ve tamamı gerçek olan çiçeklerden bir mekan yaptık" dedi.

Boğazın yeni incisi Zerdeli
İstanbul önceki gece muhteşem bir açılışa imza attı. Boğaz'ın tam altında Ortaköy Princess Otel'in terasında Zerdeli adlı mekan kapılarını eğlence severlere açtı. Mekanın işletmecisi , "'da botanik bahçesini andıran ve tamamı gerçek olan çiçeklerden bir mekan yaptık" dedi.

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