Boğazın yeni incisi Zerdeli

İstanbul önceki gece muhteşem bir açılışa imza attı. Boğaz'ın tam altında Ortaköy Princess Otel'in terasında Zerdeli adlı mekan kapılarını eğlence severlere açtı. Mekanın işletmecisi Haldun Ertan, "İstanbul'da botanik bahçesini andıran ve tamamı gerçek olan çiçeklerden bir mekan yaptık" dedi.
- Saklambaç
- 25.12.2019
- Gazete
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