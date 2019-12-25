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  • 25.12.2019
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'ın köpeği Buggy ile verdiği poz gülümsetti

Oyuncu , önceki gün köpeği Buggy ile verdiği sevimli pozu takipçileriyle paylaştı. Kural'ın pug cinsi köpeğiyle bir örnek kırmızı giyinmesi ise gözden kaçmadı. Ünlü oyuncu ile minik köpeğinin bu karesi de yüzleri gülümsetti.

Kırmızı uyumu

Oyuncu Ahmet Kural, önceki gün köpeği Buggy ile verdiği sevimli pozu takipçileriyle paylaştı. Kural'ın pug cinsi köpeğiyle bir örnek kırmızı giyinmesi ise gözden kaçmadı.

Ünlü oyuncu ile minik köpeğinin bu karesi de yüzleri gülümsetti.

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