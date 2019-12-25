Oyuncu Ahmet Kural, önceki gün köpeği Buggy ile verdiği sevimli pozu takipçileriyle paylaştı. Kural'ın pug cinsi köpeğiyle bir örnek kırmızı giyinmesi ise gözden kaçmadı.

Ünlü oyuncu ile minik köpeğinin bu karesi de yüzleri gülümsetti.