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  • 24.12.2019
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tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu

Yıllara meydan okuyan , dün tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. 56 yaşındaki sanatçı, fötr şapkasıyla poz verip kendine has stilini gözler önüne serdi.

Bu tarz Hülya

Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, dün tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. 56 yaşındaki sanatçı, fötr şapkasıyla poz verip kendine has stilini gözler önüne serdi.

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