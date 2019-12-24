Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, dün tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. 56 yaşındaki sanatçı, fötr şapkasıyla poz verip kendine has stilini gözler önüne serdi.
Yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, dün tarzıyla sosyal medyaya damga vurdu. 56 yaşındaki sanatçı, fötr şapkasıyla poz verip kendine has stilini gözler önüne serdi.
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