Son dönemde lüks kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, dün de gardırobuna yeni bir parça ekledi. Dünyaca ünlü markalardan giyinen şarkıcı, bu kez de 23 bin liralık Dolce & Gabbana marka ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti.
Son dönemde lüks kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, dün de gardırobuna yeni bir parça ekledi. Dünyaca ünlü markalardan giyinen şarkıcı, bu kez de 23 bin liralık Dolce & Gabbana marka ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti.
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