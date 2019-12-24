Son dönemde lüks kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, dün de gardırobuna yeni bir parça ekledi. Dünyaca ünlü markalardan giyinen şarkıcı, bu kez de 23 bin liralık Dolce & Gabbana marka ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti.