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  • 24.12.2019
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ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Son dönemde lüks kıyafetleriyle adından söz ettiren , dün de gardırobuna yeni bir parça ekledi. Dünyaca ünlü markalardan giyinen şarkıcı, bu kez de 23 bin liralık Dolce & Gabbana marka ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti.

Ateş gibi

Son dönemde lüks kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, dün de gardırobuna yeni bir parça ekledi. Dünyaca ünlü markalardan giyinen şarkıcı, bu kez de 23 bin liralık Dolce & Gabbana marka ateş kırmızısı elbisebiyle sosyal medyayı yaktı geçti.

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