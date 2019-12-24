Güzel sunucu Burcu Esmersoy, ünlü futbolcu Arda Turan'ın 225 bin liralık Patek Philippe marka saatinin üzerine yattığı iddiasıyla gündem olmuştu. Esmersoy, olay saatin yerini yenisiyle doldurdu.

Ünlü sunucu, bu kez de 300 bin liralık Audemars Piguet marka saatle bileğini süsledi.

Lüks saatini kolundan çıkarmayan sunucu, servet değerindeki aksesuarıyla sosyal medyada hava attı.

Lüks tutkunu Esmersoy, bir daire fiyatındaki aksesuarını adeta gözlere soktu. Öte yandan ayakkabı, çanta ve deri aksesuarlar üreten Tod's markasının sahibi Diego Della Valle ise mütevazılığıyla dikkat çekti. Dünyaca ünlü İtalyan markasının patronu, Swatch'un 50 euro'luk (yaklaşık 320 liralık) saatiyle sosyal medyada olay oldu.

KOLUNDA SERVET TAŞIYOR

Lüks saat tutkunu Esmersoy, 300 bin liralık Audemars Piguet saatiyle paylaşım yapmaya doymuyor.

MÜTEVAZILIK DERSI VERDİ

Mütevazılık dersi veren 65 yaşındaki işadamı, 1.4 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın sayılı zenginleri arasında...