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  • 23.12.2019
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yardıma doymuyor! Sokak hayvanları için kolları sıvadı...

Eski kaleci ’in eşi , yardıma doymuyor. Güzel yenge, şimdi de sokak hayvanları için 200 kilogramlık mama bağışı yaptı

Hayvansever
Eski kaleci 'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yardım meleği olup çıktı. Bugüne kadar Doğu'daki öğrenciler ve sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla defalarca alkış toplayan güzel yenge, yine boş durmadı. , bu kez de minik dostlarımız için kolları sıvadı.

Mutlu evliliğinden iki kız annesi olan Demirel, Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü yetkililerinden, kuru mama ihtiyacı olduğunu öğrendi.



Hemen yetkililerle irtibata geçen güzel yenge, kısa süre önce 300 kilogram bağışladığı kulübe bu kez de tam 200 kilogram mama gönderdi.



BAĞIŞI 500 KİLO OLDU
Demirel, geçtiğimiz günlerde de yine sokaktaki minik dostlarımız için 300 kilogramlık bağış yapmıştı.



İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, Doğu'daki okullara da kırtasiye ve giyecek bağışı yapıyor.

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