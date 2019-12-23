Eski kaleci Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, yardım meleği olup çıktı. Bugüne kadar Doğu'daki öğrenciler ve sokak hayvanları için yaptığı yardımlarla defalarca alkış toplayan güzel yenge, yine boş durmadı. Zeynep Sever Demirel, bu kez de minik dostlarımız için kolları sıvadı.
Mutlu evliliğinden iki kız annesi olan Demirel, Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü yetkililerinden, kuru mama ihtiyacı olduğunu öğrendi.
Hemen yetkililerle irtibata geçen güzel yenge, kısa süre önce 300 kilogram bağışladığı kulübe bu kez de tam 200 kilogram mama gönderdi.
BAĞIŞI 500 KİLO OLDU
Demirel, geçtiğimiz günlerde de yine sokaktaki minik dostlarımız için 300 kilogramlık bağış yapmıştı.
İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, Doğu'daki okullara da kırtasiye ve giyecek bağışı yapıyor.
Mutlu evliliğinden iki kız annesi olan Demirel, Marmara Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü yetkililerinden, kuru mama ihtiyacı olduğunu öğrendi.
Hemen yetkililerle irtibata geçen güzel yenge, kısa süre önce 300 kilogram bağışladığı kulübe bu kez de tam 200 kilogram mama gönderdi.
BAĞIŞI 500 KİLO OLDU
Demirel, geçtiğimiz günlerde de yine sokaktaki minik dostlarımız için 300 kilogramlık bağış yapmıştı.
İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, Doğu'daki okullara da kırtasiye ve giyecek bağışı yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.