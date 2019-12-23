Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün soluğu Almanya'da aldı. Karlsruhe şehrindeki Noel süslemeleri arasında poz veren çiftin bu karesi, kartpostal gibiydi. Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, önceki gün soluğu Almanya'da aldı. Karlsruhe şehrindeki Noel süslemeleri arasında poz veren çiftin bu karesi, kartpostal gibiydi.
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