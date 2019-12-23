yüzüne estetik müdahaleler yaptıranönceki gün yine güzellik merkezindeydi. 43 yaşındaki oyuncu, yüzünü incelttirdi. Oyuncu, bu sayede dünya yıldızları gibisahip oldu.Yeşilçay, daha önce de botoks yaptırıp göz altı torbalarını aldırmıştı.