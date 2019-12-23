Sık sık yüzüne estetik müdahaleler yaptıran Nurgül Yeşilçay, önceki gün yine güzellik merkezindeydi. 43 yaşındaki oyuncu, yüzünü incelttirdi. Oyuncu, bu sayede dünya yıldızları gibi Hollywood yanağına sahip oldu.
Yeşilçay, daha önce de botoks yaptırıp göz altı torbalarını aldırmıştı.
Yeşilçay, daha önce de botoks yaptırıp göz altı torbalarını aldırmıştı.
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