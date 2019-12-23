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  • 23.12.2019
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Nostaljik buluşma

Başarılı sanatçılar Sibel Bilgiç, Tayfun Duygulu ve Abdullah Polatcı, önceki akşam Kalamış Paysage Restaurant'ta sahne aldı. Üçlü, herkese nostaljik bir gece yaşattı.

Nostaljik buluşma
Başarılı sanatçılar Sibel Bilgiç, Tayfun Duygulu ve Abdullah Polatcı, önceki akşam Kalamış Paysage Restaurant'ta sahne aldı. Üçlü, herkese nostaljik bir gece yaşattı.

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