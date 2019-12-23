Nostaljik buluşma

Başarılı sanatçılar Sibel Bilgiç, Tayfun Duygulu ve Abdullah Polatcı, önceki akşam Kalamış Paysage Restaurant'ta sahne aldı. Üçlü, herkese nostaljik bir gece yaşattı. Başarılı sanatçılar Sibel Bilgiç, Tayfun Duygulu ve Abdullah Polatcı, önceki akşam Kalamış Paysage Restaurant'ta sahne aldı. Üçlü, herkese nostaljik bir gece yaşattı.
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