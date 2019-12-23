Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.12.2019
  • Gazete

'in tek dileği mutluluk

Popçu , önceki akşam 'ta sahne aldı. Demir, 2020'den beklentisinin şans ve mutluluk olduğunu dile getirdi. Üç saat sahnede kalan popçu, büyük alkış aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBetül Demir'in tek dileği mutluluk
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri