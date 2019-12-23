Popçu Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Demir, 2020'den beklentisinin şans ve mutluluk olduğunu dile getirdi. Üç saat sahnede kalan popçu, büyük alkış aldı. Popçu Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Demir, 2020'den beklentisinin şans ve mutluluk olduğunu dile getirdi. Üç saat sahnede kalan popçu, büyük alkış aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.