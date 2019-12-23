Bergüzar Korel, yine yüzleri gülümsetti. İkinci bebeğine hamile olan Korel, dün hayranlarıyla bir araya gelip Şişli'deki Down Kafe'ye giderek anlamlı bir buluşmaya imza attı.
Down Sendromlu gençlerin çalıştığı kafede sevgi seliyle karşılaşan Bergüzar Korel, "Siz de buraya gidin ki; dünyanıza neşe, masumiyet , iyilik güneş doğsun" dedi.
Down Sendromlu gençlerin çalıştığı kafede sevgi seliyle karşılaşan Bergüzar Korel, "Siz de buraya gidin ki; dünyanıza neşe, masumiyet , iyilik güneş doğsun" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.