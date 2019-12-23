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  • 23.12.2019
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yüreğinin güzelliğini konuşturdu

Yardımsever ünlülerden , kalbinin güzelliğini konuşturdu. Korel, dün Şişli’de gençlerin çalıştığı kafeye gitti. Kafede sevgi iyle karşılaşan Bergüzar Korel, "Siz de buraya gidin ki; dünyanıza neşe, masumiyet , iyilik güneş doğsun" dedi.

Anlamlı buluşma
, yine yüzleri gülümsetti. İkinci bebeğine hamile olan Korel, dün hayranlarıyla bir araya gelip Şişli'deki Down Kafe'ye giderek anlamlı bir buluşmaya imza attı.



gençlerin çalıştığı kafede sevgi iyle karşılaşan Bergüzar Korel, "Siz de buraya gidin ki; dünyanıza neşe, masumiyet , iyilik güneş doğsun" dedi.

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