Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında yer alan ve benim de her zaman büyük hayranlıkla dinlediğim isim olan Ajda Pekkan'ı 7'den 70'e sevmeyen yoktur. Yaşına rağmen güzelliği ve albümleri ile genç nesile örnek olan Süperstar'a en yakın arkadaşlarından iki ünlü isim, şok bir yorumda bulundu. Önceki gün İstinye'de Masa Restaurant'ta arkadaşlarımla otururken, arka masamda da iki ünlü isim vardı. Bu iki hanımefendi Ajda Pekkan'ın en yakın arkadaşları arasında yer alıyor. Hanımefendiler, oturdukları andan kalkana kadar dedikodunun dibine vurdu. Hatta yakın arkadaşları oldukları halde Ajda Pekkan için de demediklerini bırakmadılar.
Fakat sizle sadece söyledikleri son cümleyi paylaşıyorum: "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor." Bu sözleri duyduktan sonra atalarımızın şu sözü aklıma geldi: "Sahte dostlar dedikodu yapar, gerçek dostlar ise seni korur." Ajda da yakında kim dost, kim düşman anlar ne de olsa…
TİKTOK'TAN ÜNLÜLERE 500 BİN LİRA
Dünya genelinde 500 bin lira son birkaç aydır TikTok uygulaması aldı başına gidiyor. Sosyal medya platformları sıralamasında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un neredeyse önüne geçen TikTok, kısa sürede pazarın önde gelen bir markası oldu. Bu uygulama neredeyse ülkemizde de çok popüler oldu ve öyle bir pazar payı oluşmuş ki ünlüler bu uygulamaya girsin diye para bile vermeye başlanmış. Hatta çok ünlü bir komedyenimiz de TikTok videoları çekmeye başlamıştı. Bunun için de Amerikan merkezli şirketten 500 bin lira para almış. Yani anlayacağız dünya genelinde aylık 500 milyon aktif kullanıcısı olan TikTok uygulamasını Türkiye'de de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat bu uygulama yüzünden anne ve babaların çok rahatsız olduğu biliniyor. TikTok yüzünden bazı çocuklarda 'psikolojik rahatsızlık' belirtisi olduğunu iddia eden aileler, bu uygulamanın yasaklanmasını istiyor. Yakında ünlü isimlerle aileler arasında bir savaş çıkarsa şaşırmayın derim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Fakat sizle sadece söyledikleri son cümleyi paylaşıyorum: "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor." Bu sözleri duyduktan sonra atalarımızın şu sözü aklıma geldi: "Sahte dostlar dedikodu yapar, gerçek dostlar ise seni korur." Ajda da yakında kim dost, kim düşman anlar ne de olsa…
TİKTOK'TAN ÜNLÜLERE 500 BİN LİRA
Dünya genelinde 500 bin lira son birkaç aydır TikTok uygulaması aldı başına gidiyor. Sosyal medya platformları sıralamasında Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un neredeyse önüne geçen TikTok, kısa sürede pazarın önde gelen bir markası oldu. Bu uygulama neredeyse ülkemizde de çok popüler oldu ve öyle bir pazar payı oluşmuş ki ünlüler bu uygulamaya girsin diye para bile vermeye başlanmış. Hatta çok ünlü bir komedyenimiz de TikTok videoları çekmeye başlamıştı. Bunun için de Amerikan merkezli şirketten 500 bin lira para almış. Yani anlayacağız dünya genelinde aylık 500 milyon aktif kullanıcısı olan TikTok uygulamasını Türkiye'de de yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat bu uygulama yüzünden anne ve babaların çok rahatsız olduğu biliniyor. TikTok yüzünden bazı çocuklarda 'psikolojik rahatsızlık' belirtisi olduğunu iddia eden aileler, bu uygulamanın yasaklanmasını istiyor. Yakında ünlü isimlerle aileler arasında bir savaş çıkarsa şaşırmayın derim.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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