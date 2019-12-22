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  • 22.12.2019
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Ünlü oyuncu 'un adını duyunca gerildi

Ünlü oyuncu , önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Tüzünataç, sevgilisi 'ın eski eşi 'un adını duyunca bir anda gerildi.

Berrak gerilimi!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un adını duyunca bir anda gerildi.

Oyuncu, muhabirlerin "Burcu Hanım, eski eşiyle mesajlaştığını söyledi. Bu durumu kıskanıyor musunuz?" sorusunu duymazdan geldi. Tüzünataç, hızla mekana giriş yaptı.

AYDIN HAMZA

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