Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un adını duyunca bir anda gerildi.
Oyuncu, muhabirlerin "Burcu Hanım, eski eşiyle mesajlaştığını söyledi. Bu durumu kıskanıyor musunuz?" sorusunu duymazdan geldi. Tüzünataç, hızla mekana giriş yaptı.
AYDIN HAMZA
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