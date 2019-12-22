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  • 22.12.2019
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'ın acı günü! Yeğeni hayatını kaybetti

'ın yeğeni (25), pankreas iltihabına yenik düştü. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran genç kızın ölümü ailesini üzdü. bugün defnedilecek.

Ağlama Ceylan

'ın yeğeni Nazlıcan Arkan (25), pankreas iltihabına yenik düştü. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran genç kızın ölümü ailesini üzdü. bugün defnedilecek.



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