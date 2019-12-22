Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan (25), pankreas iltihabına yenik düştü. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran genç kızın ölümü ailesini üzdü. Cenazesi bugün defnedilecek.
- Saklambaç
- 22.12.2019
- Gazete
Türkücü Ceylan'ın acı günü! Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan (25), pankreas iltihabına yenik düştü. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran genç kızın ölümü ailesini üzdü. Cenazesi bugün defnedilecek.
Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan (25), pankreas iltihabına yenik düştü. Bir moda yarışmasıyla adını duyuran genç kızın ölümü ailesini üzdü. Cenazesi bugün defnedilecek.
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