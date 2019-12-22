Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Sinem Uslu, ikizleri ile dün sevimli bir paylaşım yaptı. Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal ile mutluluk pozu binlerce beğeni aldı. Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Sinem Uslu, ikizleri ile dün sevimli bir paylaşım yaptı. Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal ile mutluluk pozu binlerce beğeni aldı.
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