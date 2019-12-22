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  • 22.12.2019
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'dan ikizleri ile sevimli paylaşım

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren , ikizleri ile dün sevimli bir paylaşım yaptı. Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal ile mutluluk pozu binlerce beğeni aldı.

Çifte mutluluk
Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Sinem Uslu, ikizleri ile dün sevimli bir paylaşım yaptı. Uslu'nun ikizleri Mustafa ve Kemal ile mutluluk pozu binlerce beğeni aldı.

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