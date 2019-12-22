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  • 22.12.2019
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ile ’nun kaçışı bitti! Ünlü çift ilk kez el ele poz verdi

Bugüne kadar birlikte görüntü vermemek için yurt dışında buluşan ile ’nun kaçışı bitti. Ulusoy, ailesinden ‘Aşkını basından uzak yaşa’ uyarısı alan işadamıyla önceki gece ilk kez el ele görüntülenip zaferini ilan etti..

Zafer gecesi

Güzel model Özge Ulusoy, "Sabreden derviş, muradına ermiş" sözünün hakkını verdi. İşadamı Faruk Çolakoğlu ile bir yıldır aşk yaşayan Ulusoy, sevgilisinin ailesinden veto yemişti. Ulusoy'la birlikte görüntü vermemesi için ailesinden uyarı aldığı da konuşulan Çolakoğlu, ünlü mankenle objektife yakalanmamak için akla karayı seçiyordu. İkilinin muhabirlerden kaçışı önceki akşam son buldu.

AĞZI KULAKLARINDA...
İkili, Bebek'te Lucca adlı mekandan el ele çıkarak objektiflere mutluluk pozları verdi. Bir yıldır sevgilisiyle yakalanmamak için işadamıyla sürekli yurt dışında buluşan 'un da yüzü gülüyordu. Keyifli halleriyle dikkat çeken 37 yaşındaki mankenin neşeli tavırları da "Özge, Çolakoğlu Ailesi'ne karşı zaferini kutluyor" dedirtti.

İLK KEZ EL ELE
Ulusoy ile Çolakoğlu, ilk kez önceki gece el ele basının karşısına çıkıp mutluluk pozu verdi.


Daha önce lüks aracıyla görüntülenen işadamı, bu kez 150 bin liralık Skoda aracıyla sevgilisini gezdirdi.

DOĞAN SAVAŞ

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