Güzel model Özge Ulusoy, "Sabreden derviş, muradına ermiş" sözünün hakkını verdi. İşadamı Faruk Çolakoğlu ile bir yıldır aşk yaşayan Ulusoy, sevgilisinin ailesinden veto yemişti. Ulusoy'la birlikte görüntü vermemesi için ailesinden uyarı aldığı da konuşulan Çolakoğlu, ünlü mankenle objektife yakalanmamak için akla karayı seçiyordu. İkilinin muhabirlerden kaçışı önceki akşam son buldu.

AĞZI KULAKLARINDA...

İkili, Bebek'te Lucca adlı mekandan el ele çıkarak objektiflere mutluluk pozları verdi. Bir yıldır sevgilisiyle yakalanmamak için işadamıyla sürekli yurt dışında buluşan Özge Ulusoy'un da yüzü gülüyordu. Keyifli halleriyle dikkat çeken 37 yaşındaki mankenin neşeli tavırları da "Özge, Çolakoğlu Ailesi'ne karşı zaferini kutluyor" dedirtti.

İLK KEZ EL ELE

Ulusoy ile Çolakoğlu, ilk kez önceki gece el ele basının karşısına çıkıp mutluluk pozu verdi.



Daha önce lüks aracıyla görüntülenen işadamı, bu kez 150 bin liralık Skoda aracıyla sevgilisini gezdirdi.

DOĞAN SAVAŞ