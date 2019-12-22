Yapımcı Necati Kocabay ile evlenmeyi arzu eden Nurgül Yeşilçay'dan itiraf... Önceki gün Bebek'teki Puhiloz adlı mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, "Düğün istemediğim haberleri yalan" dedi.
Aydın HAMZA
Yapımcı Necati Kocabay ile evlenmeyi arzu eden Nurgül Yeşilçay'dan itiraf... Önceki gün Bebek'teki Puhiloz adlı mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, "Düğün istemediğim haberleri yalan" dedi.
Aydın HAMZA
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