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  • 22.12.2019
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'dan itiraf! ile düğün...

Yapımcı ile evlenmeyi arzu eden 'dan itiraf... Önceki gün Bebek'teki Puhiloz adlı mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, "Düğün istemediğim haberleri yalan" dedi.

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