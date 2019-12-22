İki ton iyilik İzmir'de lösemili çocuklar için kurulan narenciye bahçesine yıldız yağdı. Futbolcu Mehmet Topal'ın eşi ile birlikte birçok ünlü iki ton mandalina aldı. Hayır kurumlarına yolladı.

İzmir'de lösemili çocuklar için kurulan narenciye bahçesine yıldız yağdı. Futbolcu Mehmet Topal'ın eşi ile birlikte birçok ünlü iki ton mandalina aldı. Hayır kurumlarına yolladı.



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