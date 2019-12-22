atv'nin tüm dünyada ses getiren dizisi 'Kuruluş Osman', her bölümüyle olay yaratıyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin Çarşamba günü yayınlanan bölümü Bursa'da ayrı bir heyecanla izlendi. İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki izleyiciler, "Kuruluş Osman" dizisini köy kahvesinde Alp kıyafeti giyerek izledi.

Kendilerini diziye adapte eden izleyicilerin, dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanması renkli görüntüler oluşturdu.



Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam Alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor.