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  • 22.12.2019
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’da ‘’a görülmemiş sevgi! Alp kıyafetleri giyerek diziyi izlediler...

atv’nin efsane dizisi ‘’a görülmemiş sevgi... ’da Çiftlik Mahallesi sakinleri, Alp kıyafetleri giyerek köy kahvesinde diziyi izliyor. Çarşamba’yı sabırsızlıkla bekleyen köylüler, dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanıyor.

Kuruluş Osman'a kalpten sevgi

atv'nin tüm dünyada ses getiren dizisi '', her bölümüyle olay yaratıyor. Başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği dizinin Çarşamba günü yayınlanan bölümü 'da ayrı bir heyecanla izlendi. İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki izleyiciler, "Kuruluş Osman" dizisini köy kahvesinde Alp kıyafeti giyerek izledi.

Kendilerini diziye adapte eden izleyicilerin, dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanması renkli görüntüler oluşturdu.


Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam Alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor.

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