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  • 22.12.2019
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Bostancı’da şov

Kendi adını taşıyan albümü kapsamında Türkiye turnesine çıkan şarkıcı, piyanist Karsu, turneyi Bostancı Gösteri Merkezi'nde noktaladı. Karsu, yeni albümündeki slow ve hareketli şarkılarla dinleyenleri coşturdu.

Bostancı’da Karsu şov
Kendi adını taşıyan Karsu albümü kapsamında Türkiye turnesine çıkan şarkıcı, piyanist , turneyi Bostancı Gösteri Merkezi'nde noktaladı. Karsu, yeni albümündeki slow ve hareketli şarkılarla dinleyenleri coşturdu.

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