Bostancı’da Karsu şov

Kendi adını taşıyan Karsu albümü kapsamında Türkiye turnesine çıkan şarkıcı, piyanist Karsu, turneyi Bostancı Gösteri Merkezi'nde noktaladı. Karsu, yeni albümündeki slow ve hareketli şarkılarla dinleyenleri coşturdu.
Kendi adını taşıyanKarsu albümükapsamındaTürkiyeturnesine çıkanşarkıcı, piyanistKarsu, turneyiBostancı GösteriMerkezi'ndenoktaladı.Karsu, yenialbümündekislow ve hareketlişarkılarladinleyenlericoşturdu.
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