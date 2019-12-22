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  • 22.12.2019
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Başarılı türkücü yılbaşı alışverişinde

Başarılı türkücü , önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. Kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan ünlü şarkıcıya sevimli köpeği de eşlik etti.

Alışveriş arkadaşı
Başarılı türkücü , önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. Kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan ünlü şarkıcıya sevimli köpeği de eşlik etti.

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