Başarılı türkücü Sevcan Orhan, önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. Kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan ünlü şarkıcıya sevimli köpeği de eşlik etti. Başarılı türkücü Sevcan Orhan, önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. Kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişine çıkan ünlü şarkıcıya sevimli köpeği de eşlik etti.
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