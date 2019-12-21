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  • 21.12.2019
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Son moda Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan, sosyetenin aksine kayak sezonunu yurt dışında değil eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'de açtı. Özilhan'ın kayaktaki pahalı şıklığı dudak uçuklattı.

Son moda Yasemin
Yasemin Özilhan, sosyetenin aksine kayak sezonunu yurt dışında değil eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'de açtı. Özilhan'ın kayaktaki pahalı şıklığı dudak uçuklattı.




MARC JACOBS 2 BİN TL
MONCLER KAR TAKIMI 7 BİN TL
MONCLER KAR BOTU 3 BİN TL

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