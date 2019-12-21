Son moda Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan, sosyetenin aksine kayak sezonunu yurt dışında değil eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'de açtı. Özilhan'ın kayaktaki pahalı şıklığı dudak uçuklattı.
MARC JACOBS 2 BİN TL
MONCLER KAR TAKIMI 7 BİN TL
MONCLER KAR BOTU 3 BİN TL
MARC JACOBS 2 BİN TL
MONCLER KAR TAKIMI 7 BİN TL
MONCLER KAR BOTU 3 BİN TL
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