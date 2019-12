AMERİKA'YA

işadamıasıllı ABD 'li ortağıileadeta New York 'ukuşattı. Kurduklarıortak şirketle New York5. Cadde'deki Guccibinasınıalan ikili,altı ay sonra daödeyerekMiami'deki The RaleighMiami Beach Hotel'insahibi oldu. Ağustosayında ise toplamödeyerekMiami'deki otellerininhemen yanında bulunanRichmond Hotel ileSouth Seas Hotel'isatın alan ortaklar; sonolarak daNewYork 5. Cadde'ninsembolik binalarındanCoca-Cola binasınınsahibi oldu. SerdarBilgili ile ortağı, şimdiise 1920'li yıllardayapılan ve New York'unsembolik binalarındanbiri olanadlı binayıyeniden dekoreettirmeye başladı. İkili,135 milyon dolara satınaldıkları binanın dizaynıiçin de önceki günaldı.Türk işadamı ile İsrail asıllı ABD'li Shvo, yıllardır süren dostluklarını şimdi de ortaklığa taşıdı.