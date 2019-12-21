Sosyetik işadamı Serdar Bilgili, İsrail asıllı ABD'li ortağı Michael Shvo ile adeta New York'u kuşattı. Kurdukları ortak şirketle New York 5. Cadde'deki Gucci binasını 135 milyon dolara satın alan ikili, altı ay sonra da 103 milyon dolar ödeyerek Miami'deki The Raleigh Miami Beach Hotel'in sahibi oldu. Ağustos ayında ise toplam 140 milyon dolar ödeyerek Miami'deki otellerinin hemen yanında bulunan Richmond Hotel ile South Seas Hotel'i satın alan ortaklar; son olarak da tam 955 milyon dolara New York 5. Cadde'nin sembolik binalarından Coca-Cola binasının sahibi oldu. Serdar Bilgili ile ortağı, şimdi ise 1920'li yıllarda yapılan ve New York'un sembolik binalarından biri olan '685 Fifth Avenue' adlı binayı yeniden dekore ettirmeye başladı. İkili, 135 milyon dolara satın aldıkları binanın dizaynı için de önceki gün 120 milyon dolarlık kredi aldı.
AMERİKA'YA BİLGİLİ YATIRIM
Türk işadamı ile İsrail asıllı ABD'li Shvo, yıllardır süren dostluklarını şimdi de ortaklığa taşıdı.
AMERİKA'YA BİLGİLİ YATIRIM
Türk işadamı ile İsrail asıllı ABD'li Shvo, yıllardır süren dostluklarını şimdi de ortaklığa taşıdı.
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