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  • 21.12.2019
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Renkli Ceylan Çapa

Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki gün gittiği Fransa'da bir hayli renkliydi. Yeşil kazağını sarı renk ojeleriyle tamamlayan Çapa, duru güzelliğiyle de dikkat çekti.

Renkli Ceylan
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki gün gittiği Fransa'da bir hayli renkliydi. Yeşil kazağını sarı renk ojeleriyle tamamlayan Çapa, duru güzelliğiyle de dikkat çekti.

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