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  • 21.12.2019
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Gülden İstanbul’u yaktı

Şarkıcı Gülden, Yakarım İstanbul'u adlı şarkısıyla listeleri altı üst etti. Başarısını dostlarıyla birlikte kutlayan güzel şarkıcı, "2020 hepimize güzel gelsin. Yakalım İstanbul'u" dedi.

İstanbul’u yaktı
Şarkıcı Gülden, Yakarım İstanbul'u adlı şarkısıyla listeleri altı üst etti. Başarısını dostlarıyla birlikte kutlayan güzel şarkıcı, "2020 hepimize güzel gelsin. Yakalım İstanbul'u" dedi.

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