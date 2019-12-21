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  • 21.12.2019
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ile çiftiyle ilgili bomba iddia!

2014'te nikah masasına oturan Amal ile çiftinin evliliğiyle ilgili her gün ayrı bir iddia ortaya atılıyor. Boşanacakları konuşulan Amal ile George Clooney’nin şimdi de ikiz bebek beklediği iddia edildi.

'Arapsaçı' evlilik!
Hollywood yıldızı George Clooney'nin 2014'te hayatını birleştirdiği avukat Amal Clooney ile evliliği, adeta arapsaçına döndü. basını, çiftin birkaç aydır boşanmak üzere olduğunu ve krizin aşılamayacağını iddia etti. Ancak dün ortaya farklı söylentiler çıktı.

İtalyan ve Fransız basını, dünyanın en gözde çiftinin bebek beklediğini manşetten duyurdu. 2017'de ikiz bebek sahibi olan Clooney çiftinin yeniden iki kız bebek beklediği iddia edildi. Avrupa basınının duyurduğu bu dedikodu, ABD basını tarafından "O evlilik bitti" diyerek yalanlandı.

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