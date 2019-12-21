Hollywood yıldızı George Clooney'nin 2014'te hayatını birleştirdiği avukat Amal Clooney ile evliliği, adeta arapsaçına döndü. ABD basını, çiftin birkaç aydır boşanmak üzere olduğunu ve krizin aşılamayacağını iddia etti. Ancak dün ortaya farklı söylentiler çıktı.
İtalyan ve Fransız basını, dünyanın en gözde çiftinin bebek beklediğini manşetten duyurdu. 2017'de ikiz bebek sahibi olan Clooney çiftinin yeniden iki kız bebek beklediği iddia edildi. Avrupa basınının duyurduğu bu dedikodu, ABD basını tarafından "O evlilik bitti" diyerek yalanlandı.
İtalyan ve Fransız basını, dünyanın en gözde çiftinin bebek beklediğini manşetten duyurdu. 2017'de ikiz bebek sahibi olan Clooney çiftinin yeniden iki kız bebek beklediği iddia edildi. Avrupa basınının duyurduğu bu dedikodu, ABD basını tarafından "O evlilik bitti" diyerek yalanlandı.
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