Geleceğin yıldızı Çağla Şıkel Güzel model Çağla Şıkel, çocukluk fotoğrafını paylaştı. 40 yaşındaki manken, bu kareyle de kendisine şöyle öğütler verdi. Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.



"Hep böyle parlasın gözlerin… Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak; yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın."







Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.

Güzel model Çağla Şıkel, çocukluk fotoğrafını paylaştı. 40 yaşındaki manken, bu kareyle de kendisine şöyle öğütler verdi: TÜM MANŞETLER