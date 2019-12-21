Geleceğin yıldızı Çağla Şıkel

Güzel model Çağla Şıkel, çocukluk fotoğrafını paylaştı. 40 yaşındaki manken, bu kareyle de kendisine şöyle öğütler verdi:
"Hep böyle parlasın gözlerin… Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak; yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın."
Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.
"Hep böyle parlasın gözlerin… Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak; yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın."
Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.
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