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  • 21.12.2019
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Geleceğin yıldızı Çağla Şıkel

Güzel model Çağla Şıkel, çocukluk fotoğrafını paylaştı. 40 yaşındaki manken, bu kareyle de kendisine şöyle öğütler verdi. Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.

Geleceğin yıldızı
Güzel model Çağla Şıkel, çocukluk fotoğrafını paylaştı. 40 yaşındaki manken, bu kareyle de kendisine şöyle öğütler verdi:
"Hep böyle parlasın gözlerin… Kötülükten, kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak; yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın."



Şıkel'in bakışları, çocukluk yaşlarından beri hiç değişmedi.

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