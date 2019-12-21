Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den çiftinden aile boyu alışveriş Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti, geçtiğimiz gün oğulları Can'la birlikte alışverişe çıktı. Evlilikleri ve örnek yaşantıları ile takdir toplayan çift, bir süre mağazaları dolaştı.

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti, geçtiğimiz gün oğulları Can'la birlikte alışverişe çıktı. Evlilikleri ve örnek yaşantıları ile takdir toplayan çift, bir süre mağazaları dolaştı.



veçifti, geçtiğimiz günbirlikte alışverişe çıktı. Evlilikleri ve örnek yaşantıları ile takdir toplayan çift, bir süre mağazaları dolaştı. TÜM MANŞETLER