Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.12.2019
  • Gazete

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den çiftinden aile boyu alışveriş

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti, geçtiğimiz gün oğulları Can'la birlikte alışverişe çıktı. Evlilikleri ve örnek yaşantıları ile takdir toplayan çift, bir süre mağazaları dolaştı.

Aile boyu alışveriş
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti, geçtiğimiz gün oğulları Can'la birlikte alışverişe çıktı. Evlilikleri ve örnek yaşantıları ile takdir toplayan çift, bir süre mağazaları dolaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEngin Hepileri ve Beyza Şekerci'den çiftinden aile boyu alışveriş
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri