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  • 21.12.2019
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Elif Ece Uzun'un evine giren hırsız reklam getirdi!

Manken Elif Ece Uzun'un eşi Mehmet Tuş'la yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine kısa süre önce hırsız girmişti. Uzun, önceki gün şöyle dedi: "Olay duyulunca sigorta ve güvenlik sistemleri şirketleri aradı. 'Ücretsiz reklam karşılığı evinizi sigorta yapalım, güvenlik sistemi kuralım' diyorlar. En iyi teklifi değerlendireceğim."

Hırsız reklam getirdi!
Manken Elif Ece Uzun'un eşi Mehmet Tuş'la yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine kısa süre önce hırsız girmişti. Uzun, önceki gün şöyle dedi: "Olay duyulunca sigorta ve güvenlik sistemleri şirketleri aradı. 'Ücretsiz reklam karşılığı evinizi sigorta yapalım, güvenlik sistemi kuralım' diyorlar. En iyi teklifi değerlendireceğim."



Uzun, önceki gün İzmir Fashion Week'te modacı Zeynep Olgun'un defilesine çıktı.

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