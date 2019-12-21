Ebru Şallı'dan kürk savunması

Önceki gün eşi Uğur Akkuş'la çıktığı akşam yemeğinden bu kareyi paylaşan Ebru Şallı, gelebilecek eleştiriler için önlemini aldı. Şallı, bu pozu için 'Kürküm gerçek değil' açıklaması yaptı. Önceki gün eşi Uğur Akkuş'la çıktığı akşam yemeğinden bu kareyi paylaşan Ebru Şallı, gelebilecek eleştiriler için önlemini aldı. Şallı, bu pozu için 'Kürküm gerçek değil' açıklaması yaptı.
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