Ebru Şallı'dan kürk savunması Önceki gün eşi Uğur Akkuş'la çıktığı akşam yemeğinden bu kareyi paylaşan Ebru Şallı, gelebilecek eleştiriler için önlemini aldı. Şallı, bu pozu için "Kürküm gerçek değil" açıklaması yaptı.

Ö nceki gün eşi Uğur Akkuş'la çıktığı akşam yemeğinden bu kareyi paylaşan Ebru Şallı, gelebilecek eleştiriler için önlemini aldı. Şallı, bu pozu için "Kürküm gerçek değil" açıklaması yaptı. TÜM MANŞETLER