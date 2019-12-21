Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. AVM'de el ele alışveriş yapan çiftin uyumlu kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı. Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. AVM'de el ele alışveriş yapan çiftin uyumlu kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı.
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