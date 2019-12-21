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  • 21.12.2019
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ile eşi alışverişte görüldü

Eski manken ile eşi önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. AVM'de el ele alışveriş yapan çiftin uyumlu kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı.

Bir örnek çift
Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı. AVM'de el ele alışveriş yapan çiftin uyumlu kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı.

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