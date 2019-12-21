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  • 21.12.2019
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Bravo Ivana!

Geliri şehit çocuklarına bağışlanacak olan 'Hayal Kermesi', önceki gün Yeşilköy Wow Hotel İstanbul'da düzenlendi. Kermeste stand açıp adını verdiği ürünleri satan İvana Sert, kalbinin de güzelliğini gösterdi.

Bravo Ivana!
Geliri şehit çocuklarına bağışlanacak olan 'Hayal Kermesi', önceki gün Yeşilköy Wow Hotel İstanbul'da düzenlendi. Kermeste stand açıp adını verdiği ürünleri satan İvana Sert, kalbinin de güzelliğini gösterdi.

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