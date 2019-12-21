Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.12.2019
  • Gazete

minik kalplerin büyük sevinci oldu...

, önceki gününü cezaevlerinde anneleriyle yaşayan miniklere ayırdı. Azra Akın'la 'u gezen miniklerin sevinci, hem yüzleri gülümsetti hem de kalpleri burktu... Akın, “Sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk, vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır” dedi.

Minik kalplerin büyük sevinci

Yaklaşık bir yıl önce Atakan Koru ile evliliğinden çocuk sahibi olan Azra Akın, önceki gününü cezaevlerinde anneleriyle yaşayan miniklere ayırdı. Akın, dün de dışarıda oyunlar oynadığı miniklerle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bu karelere de şu notu yazdı:

"Sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Bu yavruları görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar, anneleriyle cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışardaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki; vicdanlarımız rahat olsun."


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAzra Akın minik kalplerin büyük sevinci oldu...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri