Yaklaşık bir yıl önce Atakan Koru ile evliliğinden çocuk sahibi olan Azra Akın, önceki gününü cezaevlerinde anneleriyle yaşayan miniklere ayırdı. Akın, dün de dışarıda oyunlar oynadığı miniklerle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bu karelere de şu notu yazdı:

"Sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Bu yavruları görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar, anneleriyle cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışardaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki; vicdanlarımız rahat olsun."



