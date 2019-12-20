Tüm dünyada yankı uyandıran 'Kuruluş Osman' dizisi, yine zirvede! Dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de %14.11 izlenme oranı ve %30.77 izlenme payı aldı.

AB Sosyal Statü'de %10.70 izlenme oranı ve % 24.68 payı, 20+ABC1'de %14,72 izlenme oranı ve %30.72 izlenme payı alan dizi, 100 program arasında birinci oldu.



Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, yine performansı ile övgüleri topladı.