Ünlü oyuncu Bade İşcil, önceki günü oğlu Azur'a ayırdı. İşcil, 5 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'da alışveriş turuna çıktı.
Annesiyle mağazaları gezen minik Azur, görüntülendiklerini fark edince utanıp oyuncunun arkasına saklandı.
Ünlü oyuncu Bade İşcil, önceki günü oğlu Azur'a ayırdı. İşcil, 5 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'da alışveriş turuna çıktı.
Annesiyle mağazaları gezen minik Azur, görüntülendiklerini fark edince utanıp oyuncunun arkasına saklandı.
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