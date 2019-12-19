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Ünlü oyuncu oğlu 'la gezmelerde

Ünlü oyuncu , önceki günü oğlu 'a ayırdı. İşcil, 5 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'da alışveriş turuna çıktı. Annesiyle mağazaları gezen minik Azur, görüntülendiklerini fark edince utanıp oyuncunun arkasına saklandı.

Günlerden Azur

Ünlü oyuncu Bade İşcil, önceki günü oğlu Azur'a ayırdı. İşcil, 5 yaşındaki oğluyla Vadistanbul'da alışveriş turuna çıktı.

Annesiyle mağazaları gezen minik , görüntülendiklerini fark edince utanıp oyuncunun arkasına saklandı.

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