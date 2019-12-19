Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde rekor bir fiyatla mobilya firmasının reklam filminde oynadı. Çok zaman geçmeden geri dönüşleri alan firma, reklamda kullanılan oturma takımı ile satış rekoru kırdı.
SüperstarAjda Pekkan, geçtiğimiz günlerde rekor bir fiyatla mobilyafirmasının reklam filminde oynadı. Çok zaman geçmeden geri dönüşleri alan firma, reklamda kullanılan oturma takımı ile satış rekoru kırdı.
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