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  • 19.12.2019
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Süper rekor! satışları patlattı...

Süperstar , geçtiğimiz günlerde rekor bir fiyatla mobilya firmasının reklam filminde oynadı. Çok zaman geçmeden geri dönüşleri alan firma, reklamda kullanılan oturma takımı ile satış rekoru kırdı.

Süper rekor!
Süperstar , geçtiğimiz günlerde rekor bir fiyatla mobilya firmasının reklam filminde oynadı. Çok zaman geçmeden geri dönüşleri alan firma, reklamda kullanılan oturma takımı ile satış rekoru kırdı.

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